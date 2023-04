Checo Pérez piloto del día en el GP de Australia

A pesar de que no acabó en el podio, Checo Pérez terminó con muy buenos números el Gran Premio de Australia 2023.

El piloto mexicano fue votado como el mejor del día por el público en todo el mundo de la Fórmula 1 y es que esto se dio luego de que finalizara en Melbourne en el quinto puesto, es decir, tras una épica remontada.

Este fue el mensaje que la Fórmula 1 publicó luego de que Checo Pérez fuera votado como el piloto del día en el GP de Australia 2023.

“VAMOS CHECO!!!! ¡El mexicano es tu conductor del día! ¡Desde un inicio de pit-lane hasta un final en puntos, haga una reverencia”, dice la publicación de la Fórmula 1 en sus redes sociales.

VAMOOOOS CHECO!!!! 🙌

The Mexican is your @salesforce Driver Of The Day! 🎉

From a pit-lane start to a points-finish, take a bow @SChecoPerez! 👏👏👏#AusGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/OpHqUfdrDV

