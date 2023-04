Acusa AMLO a Estados Unidos de fomentar el uso de drogas

Luego de que se dio la noticia que la liga de basquetbol estadounidenses, NBA, permitirá a sus deportistas el consumo de mariguana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra el gobierno norteamericano.

A través de sus redes sociales y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y México, el presidente AMLO aprovechó para dirigir unas palabras con respecto a la noticia de la NBA, refiriéndose a las recientes declaraciones sobre la entrada de militares americanos a México.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen (lamentablemente) de la terrible moral y pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas”, arremetió el presidente, Obrador.

Asimismo, acusó al Gobierno Estadounidense de fomentar al consumo de drogas hasta en lo deportes, calificándolo de “penoso y decadente”, debido a los constantes mensajes contra las drogas que emiten.

Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales,…

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2023