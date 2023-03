Piden a TV Azteca declararse en quiebra para cobrar deudas

Se le adjudica a TV Azteca una deuda de más de 63 mdd. / Cuartoscuro

Un grupo de acreedores hicieron una petición a TV Azteca para que ingrese al Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, con el fin de cobrar una deuda por 63 millones 315 mil dólares.

La solicitud ingresada el lunes pasado frente a la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, la petición fue ejecutada por los fondos Plenisfer Investments SICAV- Destination Value Total Return (por una suma de 11.6 millones de dólares), Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd. (por 27.4 millones de dólares) y Sandpiper Limited por 24.2 millones de dólares en bonos de deuda no garantizada, se lee en un comunicado emitido por la televisora.

Te podría interesar: “Me va a llevar 1.3 minutos recuperarlo”, se burla Ricardo Salinas de quien lo demandó por 750 mil pesos

Ante esto, la empresa de Ricardo Salinas Pliego informó que enfrentará cualquier proceso legal que comiencen grupos minoritarios, no obstante, están abiertos para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados.

La televisora responde frente a la solicitud de declaración de bancarrota

“Como siempre lo hemos hecho, atenderemos con responsabilidad y firmeza todos los procesos legales, sabedores de que contamos con la razón ética y jurídica, y de que así lo confirmarán las autoridades judiciales”, así lo indica la redacción del documento.

En el mes de febrero, la empresa de Salinas Pliego dio a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que pospondría indefinidamente la publicación de su reporte financiero del cuarto trimestre de 2022, así como el anual.

Respecto al último informe enviado a la BMV, en el tercer trimestre del año anterior su utilidad neta se desplomó un 96 por ciento, al registrar solo 4 millones de pesos, en contraste con los 102 millones de pesos que reportó en el mismo lapso de 2021.

En adición, la compañía fue notificada por The Bank of New York Mellon, representante común de los tenedores de deuda, manifestando el objetivo de vender de forma anticipada el bono con vencimiento en 2024, por un total de 400 millones de dólares.

TV Azteca debe impuestos

La compañía también enfrenta un litigio con el fisco mexicano desde los últimos años por el pago de impuestos. En agosto del 2022, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) indicó que TV Azteca pagaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 2 mil 615 millones 750 mil pesos bajo el concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), multas y recargos derivados del ejercicio fiscal de 2013.

En abril de 2022, el SAT ganó otra disputa legal que obligaba a la televisora a desembolsar 2 mil 447 millones de pesos, con relación a las ventas de acciones, ISR, multas y recargos.

Las acciones de TV Azteca se caen

Las acciones de TV Azteca descendieron más de 5 por ciento, una vez que se hizo público que un grupo de acreedores les solicita un proceso de reestructuración financiera en Estados Unidos.

En el último año, las acciones muestran una caída aproximada del 20 por ciento.