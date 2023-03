AMLO desacredita informe de EEUU sobre derechos humanos en México

El presidente, Andrés Manuel López Obrador “AMLO” desacreditó el informe que presentó el Departamento de Estado de Estados Unidos abordando la situación de derechos humanos en México, documento donde aseguran que prevalece la impunidad, corrupción y agresión contra periodistas.

Ante esto, el mandatario se posicionó al respecto; no obstante, exoneró a su homólogo Joe Biden.

“Esto de la calificación no tiene que ver con el presidente Biden, esos los que están ahí de tiempo atrás, no quieren cambiar, son los que quieren someter, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, independientes, soberanos y son muy injerencistas, por eso no hay tomarlos en serio”, sentenció.