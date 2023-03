Norma Lizbeth sufría bullying por su color de piel, asegura su mamá

Norma Lizbeth, la estudiante de 14 años de edad que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes en la cabeza por parte de otra alumna, sufría de bullying por su color de piel, aseguró su madre.

Mencionó, que la menor ya le había confesado que en la escuela era víctima del acoso escolar por otros compañeros y compañeras, quienes la molestaban por sus aspectos físicos.

“Sí me platicó mi hija, me dijo que los compañeros le hacían bullying por el color de su piel, por sus caireles, porque era bonita, a lo mejor por eso le hacían muchas cosas, mi hija fue muy callada, porque yo le aconsejaba que no fuera grosera y cualquier cosa que le dijera la maestra”, detalló.