Destituyen a directora por la muerte de Norma Lizbeth

Tras la muerte de la joven estudiante, Norma Lizbeth, provocada por haber recibido golpes en la cabeza por otra estudiante que le hacía bullying, la directora del plantel educativo al cual pertenecía fue destituida.

Según dio a conocer el hermano de la hoy occisa, Omar Ramos, que aseguró que, tras una reunión entre padres de familia y autoridades escolares, se acordó la destitución de su cargo como directora de la Escuela Secundaria Oficial 0518 en Teotihuacán.

Por su parte, la hermana de la estudiante fallecida, comentó que la dirigente del plantel hizo caso omiso al acoso que sufría Norma Lizbeth, minimizando la situación como una simple riña.

Te podría interesar: Lamenta SEP muerte de Norma Lizbeth, estudiante que sufría bullying

Según comentaron familiares de Norma, la estudiante llevaba tiempo sufriendo de bullying, pero, debido a que tanto la directora como los profesores no pusieron atención, la joven se vio obligada a defenderse en aquella pelea que le costó la vida.

Norma Lizbeth se vio envuelta en una pelea contra otra estudiante, quien presuntamente la agredía constantemente; durante la riña, Norma recibió duros golpes en la cabeza que le causaron un traumatismo craneoencefálico y posteriormente la muerte.

Norma Lizbeth, no se quedó callada, denunció bullying a directora de la Secundaria 0518, Lizbeth Hernández González, pero ésta no le dio importancia, no supo actuar, fue omisa e inepta, hoy cómplice #JusticiaParaNormaLizbeth

Asesina #NormaLizbeth pic.twitter.com/xH2kjXwRaK

— Paula Montero (@pauvalpa) March 17, 2023