Premios Oscars 2023: Sigue el minuto a minuto

Comenzó la entrega de los Premios Oscar 2023, el mayor premio de la industria del cine.

La gala comienza con un montaje de imágenes delante y detrás de las cámaras de todas las películas nominadas de la noche. Jimmy Kimmel aterriza sobre el escenario en paracaídas como si bajara del avión de Tom Cruise en ‘Top Gun: Maverick’.

18:17 – Mejor Filme Animado: Pinocho, de Guillermo del Toro

The first Oscar of the night goes to @pinocchiomovie for Best Animated Feature #Oscars95 pic.twitter.com/KxO3OSiWlH

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023