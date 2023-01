Juicio de García Luna demuestra que su corrupción ‘quemó’ a México

Juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, deja ver cómo los cárteles de la droga afianzaron su poderío durante este periodo gracias a la corrupción del llamado “súper policía”, afirmó el Jesús García, desde la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Durante el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube indicó que las autoridades estadounidenses “están muy claras” de cómo funcionó la Policía Federal durante los años que García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Juicio destapa lo ya sospechado

“La forma en la que las autoridades estadounidenses están replanteando la lucha contra el narcotráfico tiene una perspectiva distinta porque obviamente hay otro Presidente, pero enfocándonos al juicio, creo que ya están replanteándose como es la lucha contra el narcotráfico en México justamente en este periodo que fue liderado por este súper policía”.

El periodista Jesús García insistió en que gran parte de la problemática de seguridad que hay actualmente en México es producto de la corrupción que se vivió cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues él, dijo, permitió el afianzamiento y crecimiento de los grupos del crimen organizado.

“Yo insisto, que sí, actualmente México sigue enfrentando esta problemática de inseguridad, de batallas entre cárteles pero es una consecuencia completamente de cómo la corrupción de ese momento, que es la que está justamente ahorita bajo juicio, desató y permitió esto”.

Acusan al súper policía

El periodista recordó que Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva y primer testigo en declarar en el juicio contra Genaro García Luna, afirmó que el grupo delictivo al que pertenecía creció durante los años que García Luna estuvo al frente de la dependencia.

“Fue cuando permitió el crecimiento y ‘El Grande’ lo señala así ‘fue cuando más crecimos’. El Cártel de Sinaloa se volvió realmente lo que es durante ese periodo y durante el periodo del Presidente Felipe Calderón, ahora sigue siendo poderoso, pero evidentemente la raíz viene de ahí”.

Este día, Sergio Villarreal Barragán testificó por segundo día seguido en el juicio contra Genaro García Luna. Ahora reveló que Arturo Beltrán Leyva ordenó el secuestro del entonces Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, para presionarlo a que siguiera apoyando a su fracción en el Cártel de Sinaloa.

Villarreal Barragán señaló que García Luna fue “levantado” en una carretera camino a Cocoyoc, Morelos, donde los escoltas no pudieron evitarlo tras ser desarmados.

Arturo Beltrán Leyva estaba molesto porque las autoridades federales detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”. Por lo que exigieron cuentas a García Luna, quien seguía recibiendo pagos mensuales a través de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario federal, según el testimonio.

La detención de “El Mochomo” ocurrió en 2008, pero “El Grande” no dio una fecha sobre el secuestro, del cual le contó el propio Alfredo Beltrán Leyva y “El Borrado”, un operador del cártel.

Diferencias con juicio de Chapo Guzmán

Jesús García señaló que a diferencia del juicio de Joaquín Guzmán Loera. “El Chapo”, el caso de García Luna esperó varios años mientras las autoridades estadounidenses reunían elementos suficientes para acusarlo. “Pues había elementos, mucha gente ya sabía que esto estaba pasando, había muchas alertas, sin embargo, nada pasaba”.

“¿Por qué se tardaron tantos años en perseguir a ‘El Chapo’ Guzmán y sentenciarlo a cadena perpetua, tenían que demostrar físicamente, con documentos, que traficaba. Hay una investigación muy amplia, hasta que los fiscales no tienen todos los elementos no puede decir ‘ahora sí nos vamos a proceso’. Y eso pasó con García Luna, aunque tenían ciertos elementos no podían abrir o señalar que estaba bajo investigación”.

El periodista recordó que el proceso de García Luna está muy fundamentado en los cooperantes. E indicó que el testimonio de “El Grande” le permitirá a los fiscales conectar los puntos.

‘Trucos’ de la Fiscalía

“En este caso, el proceso con García Luna está muy fundamentado en los cooperantes, pero no creo que los fiscales solo tengan cooperante. Yo creo que hay algunos elementos que les van a permitir conectar los puntos que ya ha establecido Sergio Villarreal Barragán. Me preguntan por qué creen que Sergio Villarreal fue el primero en rendir testimonio, simplemente porque le funciona a la Fiscalía para establecer el caso. Con esto que ha dicho él establece y comienza a conectar todos los puntos, abrió ya las betas suficientes para los siguientes testigos”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el juicio contra García Luna sea un parteaguas. Para que las autoridades estadounidenses inicien un proceso en contra de Felipe Calderón. Jesús García afirmó que sería apresurado afirmarlo, pues dijo, “hasta el momento sólo se han establecido las bases desde donde comenzarán a apuntalar otros elementos”.

“Esto debería de abrir la caja de Pandora para entender que la corrupción no solo existe en México, también existe en Estados Unidos. Y los cárteles de la droga no podrían tener conexión con grupos criminales en Estados Unidos. Sin apoyo locales o estatales, no podrían tener capacidad para vender la droga”.