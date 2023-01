Adán Augusto pide no enviarle mensajes de apoyo fuera de temporada electoral

Luego de que circulara en redes sociales un clip donde se puede ver a los futbolistas, Giovani Dos Santos, Miguel Layún, y al ex jugador, Braulio Luna, enviando un mensaje de apoyo a Adán Augusto, el Secretario de Gobernación respondió mediante un comunicado.

En sus redes sociales, López Hernández emitió un boletín en el cual se pronunció al respecto de los videosaludos de los futbolistas, a los cuáles agradeció y por los que se vio en la necesidad de aclarar tal situación.

“Aunque agradezco algunas muestras de apoyo que he recibido en estos días en varios estados de la República, considero oportuno dar a conocer el siguiente comunicado”, comenzó.

Te podría interesar: Futbolistas envían mensaje a favor de Adán Augusto, ¿ya inició campaña?

En el escrito divulgado en sus redes oficiales, el Secretario de Gobernación externó su agradecimiento a las muestras de afecto que ha recibido, sin embargo, dijo, no son los tiempos para recibir y ni divulgar comentarios de propaganda.

Adán Augusto reiteró que, debido a que aún no es temporada electoral, no se pueden emitir ningún tipo de propaganda o mensajes político – electorales, por lo que pidió que no se utilice su nombre en este tipo de mensajes.

“Aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello”, apuntó.

Asimismo, tras el revuelo que causó el vídeo de los futbolistas, Giovani Dos Santos también publicó un comunicado en el que explicó que dicho video clip fue pedido por medio de una amistad cercana al jugador.

“Está circulando en redes sociales un vídeo en donde aparezco enviando un saludo personal que me solicitaron por medio de un amigo cercano. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan”, escribió.

Además, dijo deslindarse de cualquier mal uso que se le esté dando a dicho video con su imagen, al tiempo de enfatizar en que este no fue objeto de ninguna campaña político ni para favorecer a alguna figura política.