Ubican a agresores del periodista Ciro Gómez Leyva

Ubican a agresores de Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 15 de diciembre y del cual salió ileso, continúa y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó hoy 30 de diciembre algunos avances al revelar que se cuenta con una ubicación de los autores materiales y de uno de los vehículos involucrados.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum dijo que se tiene la ubicación de un auto quesiguió al periodista no sólo el día del ataque, sino en días previos a los hechos.

“Uno de los autos se conoce que no sólo lo siguió ese día sino algunos días anteriores. Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, digamos de los autores materiales”, dijo Sheinbaum.

Además, aseguró que se tienen identificados más vehículos involucrados en el atentado contra el comunicador, quien sobrevivió gracias al blindaje de la camioneta que manejaba. El ataque ocurrió a unos metros de llegar a su casa tras terminar su noticiero en Imagen Televisión.

La jefa de Gobierno dijo que hay un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y se trabaja con las imágenes del C5, además de que la fiscalía de la Ciudad de México es la que está a cargo de la investigación.

“No quisiera decir más porque evidentemente hay decrecía en la investigación porque se requiere, pero nuestro compromiso es que esto no va a quedar impune”, puntualizó.

Ubican a presuntos culpables

Previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado a la jefa de Gobierno. Que no se dejara la investigación sobre el ataque contra Ciro Gómez Leyva ya que se trata de “un asunto muy importante”.

“De manera respetuosa le pido que no se deje la investigación con lo sucedido a Ciro, yo quiero estar informando aquí porque es un asunto muy importante. No lo podemos dejar porque ninguna sospecha. Nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió”, dijo el presidente.