ONU pide a México más seguridad para periodistas

Este martes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un llamado a México para pedirle garantizar la seguridad de los periodistas y medios de comunicación tras el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva.

A través de sus redes oficiales, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, condenó la agresión al comunicador, calificándolo como violencia a los medios y autocensura.

“Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades”, aseveró la ONU ante el ataque del periodista mexicano, que sufrió a 200 metros de su casa en la Ciudad de México.

Hasta el momento, López Obrador ha declarado que se continúan las investigaciones para dar con los agresores de Ciro Gómez Leyva, bajo las tareas de averiguación de la Fiscalía General de Justicia.

Asimismo, el presidente aseveró que en dicha investigación no se descartará ninguna hipótesis sobre el objetivo del atentado, a lo que alegó, también se considera la posibilidad de que se haya perpetrado para desestabilizar al gobierno.

Journalists need protection, not attacks from authorities – UN Human Rights Chief @volker_turk calls on #Mexico to fulfil its obligation to guarantee their safety. Failure to do so, not only contributes to self-censorship, but encourages violence against the media.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 20, 2022