AMLO: Continúan investigaciones sobre ataque a Ciro Gómez Leyva

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente, AMLO, dio a conocer más detalles de los trabajos de investigación que se continúan realizando sobre el atentado que sufrió el periodista, Ciro Gómez Leyva.

Destacó que las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y señaló que no se descarta ninguna hipótesis sobre el objetivo de la agresión.

Entre las hipótesis que se han considerado, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que no han dejado a un lado la posibilidad de que haya sido con la finalidad de afectar su gobierno y desestabilizarlo.

Asimismo, AMLO exhortó a cooperar a quienes tengan un poco más de información sobre el ataque al periodista el pasado jueves por la noche, y así ayudar a detener cualquier intento por desestabilizar el gobierno.

“El atentado a Ciro Gómez Leyva, pudo haber sido preparado para afectar a nuestro gobierno, […] pero la gente sabe que nosotros no somos represores y respetamos, ante todo, la vida humana… este asunto no va a tener efecto político, por que al pueblo no lo engañan”, puntualizó.