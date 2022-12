Globos de Oro: estos son los mexicanos en la lista de nominados

‘Golde Globes’ o ‘Globos de Oro’ en español, ha dado a conocer ya la lista que conforman los nominados a este prestigioso galardón y los fanáticos se encuentran ansiosos por ver a sus series y películas favoritas ganar.

Para esta premiación, las cintas nominadas van desde películas de animación hasta programas de televisión que han sido todo un éxito a lo largo de todo este año.

Entre los nominados se encuentran grandes actores y directores de cine de Hollywood y entre ellos, tenemos a dos representantes de México que han triunfado en la pantalla grande por su gran talento actuando y dirigiendo.

Diego Luna – ‘Andor’

Quien sin duda se merece la nominación que sostiene para esta edición de los ‘Golden Globes’, es el actor mexicano, Diego Luna, quien ocupa un lugar en la lista de la categoría “Mejor Actor de Serie de Drama”.

Esto, luego de su inigualable participación en el papel principal de la serie de Disney, ‘Andor’, que, pese a que fue criticada por los fanáticos de la franquicia ‘Star Wars’, no se puede negar que Luna hizo un gran papel.

Entre quienes compiten con el mexicano se encuentran el actor Jeff Bridges, por su pape, en ‘The Old Man’; Kevin Coster por ‘Yellowstone’; Bob Odernik por ‘Better Call Saul’ y Adam Scott por su interpretación en ‘Severance’.

Guillermo del Toro – ‘Pinocho’

Otro mexicano que no había duda que tenía que estar entre los nominados es Guillermo del Toro, pues su más reciente obra, ‘Pinocho’, se ganó los aplausos y reconocimiento tanto de sus seguidores como la de la crítica.

Esta versión más oscura del cuento infantil, fue todo un éxito, tanto que ha sido nominada a tres categorías de los ‘Golden Globes’: “Mejor Película Animada”, “Mejor Canción Original” y “Mejor Banda Sonora”.

A la par, ‘Pincoho’ se encontrará compitiendo contra otros filmes de animación como la recién estrenada ‘Gato con Botas: el último deseo’, ‘Red’ y ‘Marcel the Shell With Shoes On’.

No tenemos la duda de que los mexicanos tendrán la oportunidad de levantar el premio más importante del mundo cinematográfico y que, probablemente, podamos verlos una vez más en otras de las premiaciones más importantes, ‘Los Oscar’.

Congratulations to the nominees for Best Television Actor – Drama Series

✨ Jeff Bridges – The Old Man

✨ Kevin Costner – Yellowstone

✨ Diego Luna – Andor

✨ Bob Odenkirk – Better Call Saul

✨ Adam Scott – Severance #GoldenGlobes pic.twitter.com/YConuPG4oz

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 12, 2022