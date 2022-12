“Me quisieron matar anoche”: Ciro Gómez Leyva narra su atentado

Durante su programa matutino, el periodista, Ciro Gómez Leyva, dio más detalles sobre el intento de asesinato que sufrió la noche de este 15 de diciembre a unos metros de su casa, mientras conducía.

Tras las primeras investigaciones, Gómez Leyva dijo, de acuerdo a los hechos y a lo que le dijeron las autoridades, fue un intento de asesinato directamente al comunicador.

El comunicador dijo que sus atacantes fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, sin embargo, según los peritos, pudo haber otro vehículo involucrado en el ataque al periodista.

Asimismo, Ciro Gómez aseguró no tener ninguna amenaza o problemas personales que pudieran causar la agresión, por lo que descartó que se haya tratado de alguna venganza o ajuste de cuentas.

Con voz entre cortada, el periodista aseveró que “me quisieron matar anoche” , al tiempo de dar a conocer que ya declaró ante el ministerio público y agradeciendo las palabras de apoyo de la audiencia y colegas.

“No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche, […] no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta”, dijo el periodista.