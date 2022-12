Atacan a balazos a periodista Ciro Gómez Leyva

A través de sus redes sociales, el periodista mexicano, Ciro Gómez Leyva, expuso el intento de asesinato que sufrió la noche de este 15 de diciembre, a unos metros de su domicilio.

Gómez Leyva informó que el supuesto atentado se dio alrededor de las 11:00 de la noche, cuando dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de su vehículo, el cual se encuentra blindado, por lo que resultó ileso.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, detalló.