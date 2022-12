Marcelo Ebrard: No se puede crear bienestar sin buenas empresas

Marcelo Ebrard sabe que uno de los principales factores para apoyar el bienestar social es el empresariado en México, a quienes ha consultado a través de giras para conocer sus inquietudes y apoyar en el crecimiento económico.

Por eso, asegura que busca que haya un mayor flujo de inversiones y que México crezca en los próximos dos años que quedan en la administración federal.

Se define como una persona trabajadora que se le ha permitido estar en diversos cargos públicos, pero, desde 2018, como Secretario de Relaciones Exteriores.

Entrevistado por AM de Querétaro, Marcelo dijo que derivado de su experiencia como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de la Policía y como Canciller, le ha permitido prepararse en diversas áreas.

“Yo soy un servidor público que me he preparado muchos años en situaciones muy adversas, por eso creo que puedo hacer el trabajo, puedo hacer las cosas que se necesitan y me emociona poderlo hacer”, declaró.

-¿Cuál es su mayor reto?

Para los próximos dos años es que México crezca económicamente.

-¿Su mayor temor?

Más que temor lo veo como la principal preocupación sería que nos vayamos otros 30 años y siga México con el 40 por ciento de la población en pobreza. Ese es el mayor riesgo en México.

-¿México necesita continuidad o un cambio?

México necesita continuidad, porque sino se va por la borda con todos los grandes avances que hay.

-¿Qué importancia tiene el empresariado en los retos que tiene México por delante?

Es central, no podemos cambiar el perfil del país ni crear más bienestar si no crecen las empresas y si no les va bien a las empresas en México, una cosa y la otra están íntimamente vinculadas.

-¿Cuáles son los retos y oportunidades de México y Querétaro?

El reto es apoyar el gran flujo de inversión que estamos presenciando hoy y que va a acelerarse en los próximos meses. Pero la inversión está ahí.

-Para Querétaro, ¿cuál es el reto y oportunidad?

Querétaro tiene una oportunidad muy grande, es un estado que tiene seguridad, muy buenas comunicaciones y tiene un ecosistema de empresas que permiten un desarrollo acelerado en áreas de densidad tecnológica. Entonces yo creo que a Querétaro le va a ir bien en ese esquema, va a ser una parte importante.

-¿México en una palabra?

Éxito

-¿Marcelo Ebrard en una palabra?

Servidor público eficaz.

-¿Andrés Manuel López Obrador, en una palabra?

Un gran presidente.

-¿Política en una palabra?

El arte de servir a los demás.

-¿El personaje vivo o muerto en el que se inspira?

Hay varios, pero yo diría que, en buena medida, al presidente Lázaro Cárdenas.

Te recomendamos: Empresarios queretanos arropan a Ebrard en política económica externa

Con información de Estrella Álvarez