Diputados aprueban vacaciones de 12 días continuos

Con 476 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Ley de Vacaciones Dignas fue aprobado por las y los legisladores de la Cámara de Diputados y entrará en vigor a partir del uno de enero del 2023.

Esta reforma, que aumentó las vacaciones de los trabajadores pasando de ser seis días a 12 días de descanso en su primer año laborando, fue puesta en discusión tras haber sufrido una modificación.

Luego de que la Ley de Vacaciones Dignas fuera aprobada por el Senado, la Comisión del Trabajo modificó la minuta donde se establecía los 12 días continuos, para que de estos, se descansaran seis días seguidos y el resto a consideración del patrón.

Sin embargo, esto generó la inconformidad de la mayoría de los diputados, por lo que se revirtió tal modificación, regresando a ser 12 días continuos de descanso tras un año de trabajo.

Ante esto, la diputada de Morena, Susana Prieto, celebró la aprobación que Vacaciones Dignas, alegando que esto representa un gran avance para los empleados y empleadas quienes, en ocasiones, sufren abusos por parte de los patrones para obtener sus vacaciones.

“Que bueno que me aferré, lo logramos, más de 50 años tardamos en pagar esta deuda. El problema no eran los seis días, sino los abusivos de los patrones quienes diluyeron esos días al decir “¿tienes necesidad de llevar a tu hijo al seguro social? Fírmame aquí y te doy un día de vacaciones”, “¿te mandaron a llamar en la escuela de tu hijo? Fírmame aquí, te doy otro día”, y así, llegados los seis días, ese trabajador que es la fuente de la riqueza de este país y de todos los países del mundo, no podía disponer de un solo día de vacaciones”