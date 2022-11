Édgar Valdez ‘La Barbie’ no está bajo custodia, sería testigo protegido

Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, “no está actualmente bajo custodia federal” de Estados Unidos, confirmó Benjamín O’Cone, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de ese país (BoP, for sus siglas en inglés), este martes.

Medios nacionales verificaron este martes que Valdez Villarreal no figura en la página de internet para encontrar a personas bajo custodia del BoP. Al consultar por qué, el portavoz informó lo anterior y explicó que hay “varias razones” por las que eso puede ocurrir.

“Los reclusos que anteriormente estuvieron bajo la custodia de BoP y que no han completado su sentencia pueden estar fuera de la custodia de BoP. Por un período para audiencias judiciales, tratamiento médico o por otras razones”, detalló. Y agregó que no proporcionan información específica sobre el estatus de reclusos que no están bajo su custodia, por motivos de “seguridad o privacidad”.

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le consultó sobre el tema durante su conferencia matutina este martes. El mandatario manifestó que solo cuenta con información de la prensa.

López Obrador afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Seguridad y Protección Ciudadana está pidiendo información. Para saber el paradero de Valdez Villarreal.

Édgar sí está bajo custodia: SRE

Por su parte el gobierno de México asegura que el gobierno de Estados Unidos les informó que ‘La Barbie’, aún está bajo custodia y no está en libertad. Informó el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.