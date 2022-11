Mexicanos, los más propensos a desarrollar ceguera

La Diabetes Mellitus (DM) fue la tercera causa de mortalidad en México durante 2020, registrando un total de 151,019 defunciones en el país.

Según INEGI, se estima que actualmente, 14 millones de adultos viven con Diabetes, la cual de no ser tratada de forma correcta puede ocasionar diversos daños considerables a la salud visual.

Dentro de las patologías visuales que ocasiona la DM se encuentran las cataratas, el glaucoma y la retinopatía diabética, siendo esta última, la causa más frecuente de ceguera.

Se calcula que la retinopatía diabética se desarrolla entre los 20 y 74 años de edad, teniendo una prevalencia del 31.5 por ciento en la población mexicana, acorde con datos de la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

La retinopatía diabética, provoca hinchazón ocular y fugas de líquido, generando vasos sanguíneos anormales en la retina que incluso pueden impedir que la sangre fluya, afectando a un estimado de dos millones y medio de mexicanos.

El edema macular es una derivación de la retinopatía diabética ya que del daño ocasionado por la filtración de líquido en la retina, provoca que la mácula (parte del ojo que provee una visión central clara) se inflame y nuble la visión de manera gradual e incluso es un factor para desarrollar ceguera irreversible.

El glaucoma es una serie de neuropatías ópticas acompañadas de daño progresivo del campo visual causada en su mayoría por el aumento de la presión intraocular del ojo.

Según datos de la Secretaría de Salud federal, el glaucoma es considerado la segunda causa de ceguera en general y la primera en ceguera irreversible. Un millón 500 mil personas padecen esta enfermedad y la mitad de ellas no están diagnosticadas.

Mientras que las cataratas son la perdida de transparencia del cristalino, la lente natural del ojo que se encuentra en la pupila y se encarga de enfocar a diferentes distancias.

Este padecimiento es un 60 por ciento más común de desarrollarse en personas diabéticas, sin embargo esta enfermedad afecta principalmente a más del 50 por ciento de las personas mayores de 65 años y en México representa el 34 por ciento de casos de ceguera reversible.

La ciencia e investigación han avanzado de tal manera, que hoy en día, existen diversas terapias innovadoras que pueden contrarrestar el impacto de las patologías anteriormente descritas, aunque de no atenderse, existe el riesgo de que más de cuatro millones de personas en México puedan perder la vista a consecuencia de la Diabetes Mellitus.

Considerando el índice de población conjunta con diagnóstico de retinopatía diabética que afecta a un estimado de más de 2.5 millones personas y aproximadamente 1.5 millones que padecen glaucoma, según datos arrojados por la Asociación Mexicana de Retina, y la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

Con información de Juan Carlos Machorro