Asegura Monreal no aprobar reforma electoral que implique regresiones

“Les garantizo que vamos a hacer bien las cosas”, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, luego de garantizar que el Senado no aprobará una reforma electoral con regresiones.

“Hacer las cosas bien es precisamente hacerlas bien, escuchando y consensuando, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas. Lo que sea para bien para el país, de la transparencia y de la democracia es lo que haremos; por eso, les garantizo que vamos a hacer bien las cosas”, aseveró.

Así mismo, el senador de la República por Morena, estimó, que los ciudadanos que marcharon el pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), deben de ser escuchados, al tiempo de garantizar tranquilidad a quienes tienen opiniones diferentes con respecto a la reforma electoral.

“Esa parte de la sociedad tiene que ser escuchada, desde mi punto de vista, en el Poder Legislativo. No me meto a consideraciones del Ejecutivo, porque el Ejecutivo presentó la iniciativa y ahora está en el campo jurídico del Legislativo, pero a los que han expresado distintos puntos de vista sobre la reforma electoral, les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen”. Expresó.

Por otra parte, tras reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Monreal dijo haberle informado sobre la posición del Senado con respecto a la reforma.

Además, aseguró que el Senado actuará con total autonomía y responsabilidad para analizar, de manera minuciosa, lo que la Cámara de diputados apruebe, garantizando trabajar con responsabilidad y prudencia.

“Platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y, obviamente, le hice ver nuestra posición, de que una vez que allá concluya en Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio; un estudio y una revisión puntual de lo que la Cámara de Diputados, como Cámara de origen se apruebe”, puntualizó.

