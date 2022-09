Astronauta mexicano explica el nuevo lanzamiento de la NASA

Astronauta de origen mexicano de nombre José Hernández dijo que la NASA planea lanzar la misión lunar Artemis I mañana, luego de que un primer intento a principios de semana fuera demorado en el último minuto debido a problemas con el motor de la nave.

“Todo eso se entiende por qué es una nueva nave, entonces están estrenando todo, son miles y miles de componentes que se utilizaron para hacer este cohete nuevo, una nueva generación de cohetes que es mucho más potente que de la época de Apolo los transbordadores y el plan es regresar a la Luna”, dijo el astronauta.

Hace 50 años estados Unidos lo hizo con fines políticos para llegar antes que Rusia y lo logró, ahora los viajes son con la mira puesta en la investigación científica y en un futuro que los humanos aterricen en el planeta Marte.

“Esta misión es la Artemis 1, es muy riesgoso tripularla, el proceso de la NASA es primero hay que llevar sensores, maniquíes con sensores para ver cuantas fuerzas G, que temperaturas en la atmosfera, que no cambie la temperatura en la cabina, cosas así que se hacen entonces el primer vuelo es de certificación”, añadió José.

El viaje durará más de 40 días en el espacio ya que rodeará la órbita de la Luna después regresará a la Tierra, la capsula que para esta misión solo viajan maniquíes aterrizará en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego el 10 de octubre.

Luego se lanzará la misión Artemis 2 en 2024 haciendo el mismo recorrido, pero ahora con astronautas y finalmente Artemis 3 en 2025.

“El tercero obviamente va a ir tripulado, pero este sí va a aterriza en la superficie de la Luna y va a ser la primera vez que vamos a tener una mujer que pise la Luna ya hemos tenido al hombre que pisó la Luna hace 50 años”, mencionó el astronauta.

José Hernández, contó cómo fue para él cuándo voló sobre el planeta Tierra.

“Lo que se me hizo muy bonito fue cuando por primera vez miré nuestro planeta de una perspectiva que muy pocos humanos han tenido el privilegio, se me hizo tan bello porque estábamos volando precisamente sobre Norteamérica y podía ver Canadá, Estados Unidos y México, pero lo que se me hizo tan lindo es que yo no podía distinguir donde terminaba Canadá y donde iniciaba Estados Unidos, donde acababa Estados Unidos y donde acababa México yo dije tuve que salir fuera de este mundo para realizar lo que allá abajo somos solo uno, porque las fronteras es un concepto creado por el humano para separarnos y que triste porque desde mi perspectiva allá arriba solo es una la raza humana”, compartió.

Actualmente una película con la historia de la vida de José Hernández: “A Million Miles Away” se filma en la Ciudad de México. “Se trata de mi vida desde pequeño migrante, viajando de Michoacán a California regresando cada año, hasta que llegó el sueño de querer ser astronauta y cómo realicé ese sueño, las barreras que tuve que superar para poder llegar a mi sueño”, finalizó.