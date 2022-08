En conferencia de prensa, familiares de los 10 mineros atrapados en la mina el Pinabete cuestionaron a las autoridades y pidieron que intervengan especialistas extranjeros del mundo para lograr el rescate de los mineros.

Este mensaje dado a medios de comunicación en la comunidad Agujita, del municipio de Sabinas en Coahuila, tiene como motivo el hartazgo por las operaciones de bombeo del agua.

La extracción del líquido que inundó la mina todavía no termina, lo que impide la entrada de un equipo de búsqueda y rescate.

Precisamente salimos con ustedes, por lo mismo, porque ya estamos desesperados de tantos días que digan mentiras, mentiras y más mentiras; y ya no queremos, nosotros nada más queremos y pedimos que alguien nos ayude para sacar nuestras familias”, señaló Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz.

Dijeron que ya no quieren seguir esperando más el trabajo de las autoridades e incluso pidieron que acudan a expertos internacionales.

La molestia de los familiares creció ante la falta de información que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que se había comprometido a darles a las ocho de la mañana del sábado, situación que no había ocurrido a las 4 pm hora en que decidieron improvisar una conferencia ante los medios presentes en la mina.

Dentro de sus peticiones estaría la remoción de Laura Velázquez como Coordinadora Nacional de Protección Civil.

“Para dar esa clase de respuestas que me dio a mí no sabe nada, necesitamos a alguien que venga y que sepa la dimensión del problema, la gravedad y que nos ayude, no que nada más nos traiga largas, largas y largas, mentira tras mentira” , añadió Martha .