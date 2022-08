AMLO incorporará la Guardia Nacional a la Sedena

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que publicará un acuerdo para traspasar la administración y mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según el mandatario, esta decisión está justificada debido a que tiene que utilizar todos los márgenes legales posibles para consolidar la estrategia y resolver el problema de inseguridad y poder entregar buenas cuentas a la sociedad.

También será enviada una iniciativa al congreso con el fin de que el cambio esté formalizado en la Constitución y no sea solo un cambio administrativo. Asimismo, dio a conocer que el desfile militar del 16 de septiembre de este año será dedicado a la seguridad pública y los protagonistas serán los elementos de la Guardia Nacional.

Otro cambio que anunció el presidente es una reestructuración a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se convertirá en la secretaría de seguridad y justicia para que sea una dependencia que ayude a apresurar la liberación de personas que están presas injustamente.

“Voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos y, claro, no es nada más un asunto del ejecutivo, pero, en una época de transformación, no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia”.