En México no habrá incrementos: AMLO sobre precios del gas en invierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el precio del gas en México no se incrementará, pese a la crisis económica provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

La invasión rusa a Ucrania ha provocado varios cambios al mercado del hidrocarburo.

Además, el mandatario señaló a los jefes de Estado de esos países y a los líderes mundiales que no evitaron la invasión de Rusia que desató la guerra entre ambos países.

“Hablábamos ayer de que viene el invierno y, con una crisis energética, con problemas de abasto de gas, ¿cómo va a enfrentarse el invierno en algunos países?, sobre todo la gente pobre, que no tiene para pagar tarifas elevadas de gas, y el aumento en el precio de los alimentos y toda la parálisis que significa para la industria el que no haya un comercio fluido, que existan obstáculos, que no lleguen las mercancías”, expuso López Obrador.