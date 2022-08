AMLO sostiene reunión con Katya Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en Palacio Nacional con Katya Echazarreta, ingeniera electrónica y la primera mexicana en ir al espacio.

A su llegada a Palacio Nacional, Katya expresó su intención de volver a participar en alguna misión al espacio.

A su salida del encuentro con López Obrador destacó que fue una experiencia “muy bonita”.

My new goal is to make sure Mexico stays in the Space Exploration history books 🇲🇽

Mi nuevo objetivo es asegurarme de que México permanezca en los libros de historia de la exploración espacial 🇲🇽@SpaceHumanity pic.twitter.com/ztzEdImbA4

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 8, 2022