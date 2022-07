AMLO a calificadora Moody’s: “En México no habrá recesión”

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la consideración que la calificadora Moody’s Analytics realizó sobre que México podría caer en una recesión a mediados de 2023.

El mandatario negó la posibilidad y destacó que hay buen avance económico y control de la inflación.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo aclaró que México no tendrá una recesión como anunció la calificadora, ya que se han enfrentado los efectos de la pandemia por COVID y se trabaja para atender la crisis inflacionaria causada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“En México no habrá recesión, no vamos a tener problemas, ya enfrentamos lo más difícil, además doloroso, el daño que causó la pandemia y esto lo vamos a ir enfrentando, inflación, buscando que no se pierda poder adquisitivo”, aseguró en Palacio Nacional.