Caro Quintero pide amparos para no ser extraditado: AMLO

Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Rafael Caro Quintero ya promovió una serie de amparos para evitar ser extraditado a Estados Unidos.

López Obrador señaló que tras su detención, la defensa del narcotraficante ha tramitado diversos recursos legales para permanecer en México y evitar sea llevado a Estados Unidos, donde acusado por el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, en 1985.

El mandatario sostuvo que se buscará que no haya corrupción ni impunidad en este caso ni en ningún otro, pues recordó que, en 2013, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Caro Quintero obtuvo su libertad, por lo que desde esa fecha y hasta el pasado viernes estuvo prófugo de la justicia.

“Vamos a cuidar que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto, para los jóvenes, tuvo que ver con el hecho de que todavía no tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo, en 2013, y ya cuando sale y se anuncia, pues se resuelve que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido, pero ya se le había liberado”, detalló.