San Miguel de Allende es sin duda alguna una joya turística mundial, el año pasado, fue distinguida como la mejor ciudad del mundo por la revista Travel + Leisure y los lectores del medio turístico Condé Nast Traveler, sin embargo, está ubicada en uno de los estados más violentos de México, de acuerdo con el Atlas de homicidios, México 2020 elaborado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

San Miguel de Allende es una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que tiene el don de ofrecerte una atmósfera de vida provincial, pero con el mayor lujo y confort, al poner un pie en el centro de San Miguel, te topas con calles empedradas, con casonas coloniales que se transformaron en galerías de arte o museos, además de la imponente Parroquia de San Miguel Arcángel que ofrece un estilo neogótico.

Su arquitectura es sin duda su fuerte. Además, se ha convertido en la ciudad más bonita del mundo por su lado más sofisticado. Algunos de los hoteles boutique más singulares del país se encuentran en esta ciudad.

San Miguel de Allende se encuentra ubicada en el estado de Guanajuato, en donde el tema del huachicoleo y los homicidios están a la orden del día, y en donde se encuentra algunos de los 50 municipios más violentos de México como es el caso de Celaya o León, cuyas cifras de asesinatos son hasta 20 veces superiores y donde el gobierno desplegó una estrategia para reducir el número de homicidios.

Pero ¿cómo logra asentarse un lugar tan seguro en un estado en donde los asesinatos van repuntando?

En una entrevista para la BBC Mundo el agente local Esteban López cuenta que la mayoría de sus actuaciones son “reportes menores” para atender casos de personas que discuten o beben alcohol en la calle. “Imaginémonos que somos como una isla. Entonces, todo lo malo sucede alrededor”, presume.

Pero la principal razón por la que San Miguel escapa al proceso de violencia de Guanajuato es por no estar ubicado en el corredor de extracción de hidrocarburos que atraviesa parte del estado.

Víctor Sánchez, experto en seguridad explica que “la ordeña de estos ductos es lo que genera la violencia por el control de este mercado ilegal. San Miguel está cerca, pero no pasa por ahí”.

Esta diagonal, también conocida como “Triángulo de las Bermudas”, está conformada por varios municipios por donde pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportan el combustible a lo largo del país.

Estas tierras fueron dominadas principalmente por el cartel de Santa Rosa de Lima, pero, tras la detención de su líder, “El Marro”, en 2020 hizo que perdiera fuerza en la mayoría de municipios que ahora se disputa con otras células.

Al respecto, el alcalde de San Miguel, Mauricio Trejo, refiere que las características arquitectónicas impiden que sea una ciudad con determinados planes de desarrollo.

“Cuando un municipio no tiene autopistas, no tiene una central de abastos y no es un centro de acopio de materiales que tiene que estar recibiendo camiones, no tiene la infraestructura necesaria para distribución de cosas prohibidas“, dice .