Aeropuerto de Santa Lucía es declarado apto para iniciar actividades

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, había declarado en reiteradas ocasiones que el aeropuerto de Santa Lucía iniciará actividades el 21 de marzo.

En la nueva publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), se emitió un comunicado en donde se informa que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), está listo para iniciar sus operaciones a nivel nacional e internacional.

En la información desplegada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) se lee que el inmueble cuenta con todas las medidas necesarias para trabajar.

Entre los elementos que se evalúan para determinar si está listo o no, están los siguientes criterios:

Señalética de emergencia

Señales de acceso y salida

Vías de seguridad

Equipos y servicios para atender las necesidades de los usuarios

Al Aeropuerto de Santa Lucía llegarán aerolíneas como Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico e Interjet. Los únicos vuelos confirmados hasta el momento son nacionales y entre ellos se encuentran: Guadalajara, Monterrey, Cancún y Tijuana.

El presidente de la república informó que la inauguración se llevará a cabo el 21 de marzo, no obstante, por un tema de veda electoral él no tomará la palabra para que no se considere propaganda.