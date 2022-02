AMLO descarta impacto negativo en energía por conflicto Rusia-Ucrania

Ray Méndez

En caso de llegar a escalar el conflicto entre Ucrania y Rusia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no habría ningún impacto en el sector energético por la crisis entre ambos países.

Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que no habría problemas si Ucrania aumenta el precio del gas que Estados Unidos le vende a México, ya que aseguró, tenemos otras formas de generar energía, sobre todo la eléctrica.

AMLO señaló que México fijó su postura sobre la crisis Ucrania-Rusia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), misma que indica que nuestro país es partidario de la política de no intervención.

“Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón y es contrario al derecho internacional, esa es la política que México ha sostenido, eso fue lo que planteó nuestro representante en la ONU (Juan Ramón de la Fuente) que coincide con lo que dio a conocer el secretario del de Naciones Unidas”, dijo.