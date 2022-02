Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se investigue judicialmente el asunto de la casa de Houston, Texas, en la que vivió su hijo, José Ramón López Beltrán, siempre y cuando haya denuncias ante las autoridades correspondientes.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que no habrá problema si se abre una carpeta de investigación, pues “el que nada debe, nada teme”.

“En caso de que se abriera una carpeta de investigación, no hay problema, todos debemos comparecer ante la autoridad, el que nada debe nada teme. Esto ha quedado de manifiesto, es una campaña de desprestigio”, señaló.

López Obrador no descartó la posibilidad de que su hijo y su esposa presenten denuncias; no obstante, les recomendó que no lo hagan.

“Es muy interesante lo que está sucediendo y, si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón y su esposa; que ellos, si lo desean, que hagan lo propio. Yo les recomendaría que no lo hagan, ellos no, que respondan si hay denuncias”, expresó.

“Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, no tendría tiempo para gobernar”, agregó.