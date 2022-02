AMLO pide a periodistas que revelen su sueldo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que ojalá el periodista Carlos Loret de Mola acepte que se hagan públicas las pruebas sobre el salario, que supuestamente percibe, de 35 millones 200 mil pesos al año.

“Lo mejor sería que él (Carlos Loret de Mola) aceptara dar a conocer cuánto gana y otros periodistas como Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carmen Aristegui, cuánto ganan porque nos vamos a quedar anonadados, sorprendidos” y agregó:

“La gente no tiene una idea de cuánto ganan estas personalidades, que no defienden al pueblo, les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo, les pagan todo ese dinero para mantener el régimen de injusticia, opresión y corrupción, y es dinero que deja de recibir el pueblo o negociaciones que se hacen para entregar bienes del pueblo a particulares”, aseguró.

El mandatario recordó que ayer hizo un llamado “respetuoso” al periodista Carlos Loret de Mola para que “si no tiene inconveniente”, le permita dar a conocer las pruebas que tiene sobre un sueldo de 35 millones 200 mil pesos al año que supuestamente percibe el comunicador.

“Lo digo porque cuando protestaron sosteniendo que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno porque eso es definirse y quitarse la máscara, ‘Todos somos Loret’, dijeron de que era exagerado, no solo que era indebido, pero tengo las pruebas, pero el Instituto de Transparencia (INAI) no me permite dar a conocer estas pruebas porque sostienen que no es dinero público y yo creo que sí es dinero público y lo puedo probar”, indicó.