AMLO se enorgullece por las críticas del político estadounidense, Ted Cruz

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que las criticas realizadas por el senador de los Estados Unidos, Ted Cruz, son una señal de que se está trabajando bien.

Rafael Edward, Senador Republicano arremetió ayer en contra del gobierno de AMLO al cuestionarle la inseguridad, la economía y los homicidios de periodistas.

Para López Obrador es normal que un político extranjero con ideales de derecha critique su trabajo. Razón por lo cual declaró lo siguiente:

“Es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance contra el gobierno que represento yo. Me llena de orgullo. Si él hablara bien de mí, me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, la verdad sí me produce orgullo y es normal que en un proceso democrático existan todas estas expresiones”, sentenció Obrador.