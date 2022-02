Manifestación de periodistas contra AMLO continua

Ray Méndez

Por segundo día consecutivo se presentó una manifestación de periodistas en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, en Tijuana.

“No dejaremos de exigir justicia. No se mata la verdad matando periodistas”, afirmó la periodista de Baja California, Sonia de Anda.

De igual manera, la comunicadora realizó un pase de lista de los periodistas asesinados frente al presidente López Obrador.

La manifestación se realizó en la ciudad donde la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada el pasado 23 de enero del presente año.

“Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaran. No dejaremos de exigir justicia. No se mata la verdad matando periodistas”, dijo de Anda.