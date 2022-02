Vincula AMLO a Loret en compra de medicinas

Ray Méndez

Por cuarto día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar la postura que adoptó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que no le ha respondido la solicitud de informar sobre los bienes e ingresos del periodista Carlos Loret de Mola.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que “por ética” el INAI debería de responder a su petición, “ya que éste no es un asunto de dar a conocer cuánto gana”, sino que el periodista está vinculado presuntamente con la venta de medicinas y equipos médicos.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo aseguró que Loret de Mola es uno de los llamados “periodistas famosos“, los cuales según él, representan un grupo de intereses creados, motivo por el cual insistió en que se deben de transparentar sus ganancias.

“El caso de Loret de Mola no es asunto de dar a conocer cuánto gana, sino que este periodista está vinculado -entre otros negocios- con la venta de medicinas y equipos médicos”, afirmó el presidente.

Sin embargo, de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, el Inai no puede solicitar los datos fiscales o de ingresos de un particular a instancias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si tal información no está ligada con el uso de recursos públicos.

Tampoco podría otorgar o exhibir información de ese tipo de un particular, ya que violaría el derecho a la protección de los datos personales.

A decir de especialistas, el presidente López Obrador confunde los términos de figura pública y servidor público; es decir, en la primera figura, un particular como Loret de Mola no está obligado por la ley a publicar sus ingresos y propiedades patrimoniales.