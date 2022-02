Manifestación de periodistas llega a la conferencia de AMLO

Ray Méndez

La manifestación de periodistas en México llegó a Palacio Nacional, luego de que casi al finalizar la conferencia matutina, uno de los reporteros hiciera el llamado a no seguir realizando preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador como un acto de protesta por el clima de violencia que viven los comunicadores.

En un hecho inédito, durante el miércoles de “Quién es quién en las Mentiras”, el reportero Rodolfo Montes hizo referencia a las protestas que realizaron los periodistas que cubren las fuentes del Congreso de la Unión (Senado de la República y Cámara de Diputados) que acapararon los principales espacios de noticias.

“Este día no le queremos formular preguntas, queremos replicar la protesta”, señaló Rodolfo Montes.

Ante la manifestación de periodistas propuesta por el reportero, AMLO indicó que es importante realizar manifestaciones, pero que no se debe golpear a su gobierno.

“Estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de todos los periodistas y de todos los mexicanos (…) Lo único que debe de considerarse, es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera esta en nuestro pensamiento”, declaró el presidente López Obrador.