Redacción / Excélsior

Trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y la policía estatal tuvieron un enfrentamiento cuanto estos intentaban ingresar al sitio en donde los empleados mantenían un paro laboral, lo que causó lesiones en algunos de los obreros; y se habla de una persona muerta.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que hubo tres personas detenidas y que la empresa ICA Fluor presentó la denuncia correspondiente.

Nahle aseguró que el problema es un grupo de 10 a 12 trabajadores que, “con violencia, intentan tener alguna diferencia con el sindicato que está trabajando ahí”.

Reiteró que, como lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “se trata de un pleito entre sindicatos”.

“No vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país”, advirtió Nahle.

Aseguró que se ha cerciorado de que los trabajadores cuenten con las mejores condiciones de trabajo y destacó que todas las empresas tienen el mismo tabulador; agregó que los obreros cuentan con seguro social, comedores en las instalaciones, así como seguridad médica.

“Yo personalmente he estado cuidando muchísimo que la obra vaya bien, pero también la calidad de trabajo. Es un trabajo muy fuerte la albañilería, muy duro, que las condiciones de los trabajadores sean las mejores y se ha cumplido”, puntualizó.

Por su parte, la empresa ICA Fluor aseguró que ha cumplido con sus obligaciones patronales, salariales, seguridad social, física e integral y las que corresponden de ley con todos los trabajadores en cumplimiento de lo que acordó con el sindicato.

Mencionó que la intervención de las fuerzas estatales fue para proteger a los trabajadores “ante las protestas y provocaciones organizadas por algunas personas no identificadas”.