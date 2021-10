Juan Carlos Machorro

El proyecto ‘Reactivación económica de mipymes en México, a través de políticas fiscales y la simplificación de trámites para la constitución de empresas’ evalúa la sociedad mercantil más tradicional de nuestro país, que es la Sociedad Anónima (SA), la cual representa el 85 por ciento de las personas morales en México.

Se revela que, si el proceso de su constitución se hiciera en línea y sin costo, las mipymes del país podrían haber invertido hasta 1.37 mil millones de pesos (6 mil 850 millones de dólares) en su desarrollo productivo y mitigar efectos de las crisis de 2020, y no en trámites.

Esto también podría representar un importante apoyo para hacer frente a la reducción del 45 por ciento (2.95 mil millones de pesos) del presupuesto de la Secretaría de Economía, dependencia responsable de la implementación de la política pública de apoyo a emprendedores, prevista en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

El estudio fue realizado por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y del Tecnológico de Monterrey.

Se identificó que en 2020, ante cierres totales o parciales de trámites públicos y privados, se crearon 29 por ciento menos Sociedades Anónimas con respecto a 2019; lo que refuerza la importancia de digitalizar el proceso de constitución.

Aunque actualmente es posible constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) en línea y sin costo, con base en un estudio hecho por las tres instituciones, se identificó que 41 por ciento no constituyó su empresa como SAS debido a que no sabía sobre la existencia de este tipo de sociedad mercantil y 35 por ciento porque no era adecuada para el perfil de actividades de la empresa.