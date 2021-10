Redacción

Después de la serie de cuatro videos que Ricardo Anaya dedicó a exponer las mentiras e inconsistencias de la carpeta de investigación en su contra, retoma en el último video sus declaraciones sobre temas de interés nacional, en esta ocasión sobre la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo.

Plantea que en el fondo es “una decisión sobre el tipo de país que queremos ser” y que hay dos visiones muy distintas: mientras López Obrador y Bartlett creen en los monopolios, quienes asumen la postura contraria “queremos que haya competencia”.

Para ilustrar los beneficios de la competencia, Anaya refiere el caso de los coches, que en los regímenes comunistas fabricaba el Estado y eran de mala calidad: “no había otras opciones porque no había competencia”. En cambio, cuando cayó el comunismo, “la gente pudo comprar coches más baratos, más seguros, más bonitos y que gastaban menos gasolina. Eso pasa cuando hay competencia”.

“López Obrador quiere que la CFE, un monopolio del gobierno, genere la electricidad. Nosotros queremos que haya competencia. La CFE genera electricidad quemando combustóleo. Contaminando el aire que respiran tus hijos. Nosotros queremos que se usen los rayos del sol y la fuerza del viento por dos razones: es más barato y no contamina”, explica Anaya.

“Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdos ni de tus obsesiones. Ya te lo dije, Andrés Manuel, el problema no es tu edad, el problema es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas”, se dirige Anaya al presidente. Y agrega: “Como López Obrador no tiene argumentos, a ti te trata de convencer con promesas; y a los diputados, con amenazas”.