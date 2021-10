Redacción

El 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, fecha que tiene como objetivo reconocer y destacar el valor familiar y social que tienen los mayores de edad.

Con base al censo del año 2020, publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en México hay 13 millones 809 mil 446 mexicanos de 61 años en adelante. El 15 por ciento de los adultos mayores manifiestan deterioro cognitivo y demencia, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento (Enasem), realizada por el Inegi, mismos que fueron dados a conocer en 2018.

Usualmente se considera que la etapa veterana es la principal causa para padecer demencia; sin embargo, este mal no es consecuencia del envejecimiento y no solo afecta a los adultos mayores; un 9 por ciento de los casos registrados con demencia se manifestó de manera temprana y sintomática en personas que aún no llegaban a la vejez.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que la demencia a nivel mundial aqueja aproximadamente a 50 millones de personas; el 60 por ciento viven en países con escasos ingresos. Se estima que entre 5 y 8 por ciento de la población superior a los 60 años, sufrirá demencia en algún momento de la vida. Al año cerca de 10 millones son diagnosticadas. Los pronósticos son poco alentadores.

Además, dijo, la prevalencia de demencias en la población de adultos mayores es de un 7.9 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

A nivel cognitivo, estimular el cerebro tiene efectos positivos, reduce el estrés y mejora el estado emocional y en el aspecto físico. Es necesario seguir activos; pese a las limitaciones de no poder salir a la calle, se tiene que realizar actividades en casa.