Ray Méndez

Sobre el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja a nadie y están ayudando todas las instituciones del Gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que “está entregando toda la documentación.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado sobre la versión pública de las declaraciones de militares que fue entregado exageradamente testado e ilegible, a lo que aseguró que sí hay voluntad para entregar todo lo relacionado con el “lamentable caso” y señaló que él tiene “otros documentos”.

El presidente López Obrador subrayó que todas las instituciones involucradas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está entregando toda la documentación.

“No se protege a nadie, se está entregando documentación, hay archivos, no tenemos nada qué ocultar, el que nada debe nada teme, nosotros buscamos saber en dónde están los jóvenes y es nuestro compromiso con los padres, y los conservadores quisieran que fracasáramos y que no pudiéramos cumplir el compromiso con los padres, pero estamos trabajando todos los días y no hay impunidad para nadie”, indicó el Jefe del ejecutivo.