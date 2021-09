Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la resolución e independencia de la Suprema Corte y prefiere no tomar partido sobre la objeción de conciencia, el cual dijo es un “tema que confronta” y causa polémica.

Cabe señalar que el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la objeción de conciencia del personal de salud en los casos de aborto.

Ante ello, el mandatario indicó que prefiere no opinar porque tiene que ser “respetuoso de todos, de creyentes y no creyentes“ de México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo reiteró que su papel principal en este tipo de temas es no opinar.

“Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar, respeto las decisiones que toman la instancias legales. (…) No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que conviene que, en un tema de esta naturaleza, el Presidente no tome partido”, aseveró.