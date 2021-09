El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que estableció en su testamento que no quiere que después de su muerte, en homenaje se utilice su nombre para nombrar calles, escuelas o que hagan estatuas con su imagen.

Explicó que piensa que las estatuas que hay en el complejo cultural de Los Pinos, en donde no figurará su estatua con la del resto de los presidentes, busca que haya solo las que tienen que ver con la cultura “porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades”.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar alguna calle, no quiero estatuas, una escuela, hospital, nada absolutamente”