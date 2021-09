Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para evitar corrupción y burocracia, se entregan recursos de manera directa y los pobladores afectados compran los materiales y contratan a los trabajadores para la rehabilitación de las casas, por ello pidió a los distribuidores de materiales de construcción no abusar, que tengan ganancias razonables, que no les falten los materiales de construcción a estas zonas.

Luego de que hace unas semanas López Obrador evidenciara a la empresa Mabe porque supuestamente condicionaron apoyos a damnificados con no pagar impuestos, el mandatario aclaró que hubo un malentendido.

Comentó que las empresas tuvieron problemas para poder abastecer, porque es mucha la demanda, también hubo una situación especial, porque Mabe había ofrecido entregar artículos donados y garantizar descuentos, pero había una situación fiscal, querían que se eliminara y que el SAT les condonara unos impuestos y eso no lo aceptó la Sedena, por ello decidieron que ya no iban a ayudar con los donativos.

En cuanto lo dio a conocer, destacó el mandatario, recibió de inmediato una carta del dueño de la empresa diciendo que estaban en la mejor disposición de ayudar sin condiciones, algo que le agradeció mucho; probablemente el dueño no se había enterado.

Indicó que el problema del desabasto en electrodomésticos es mundial, es un problema de transporte, de contenedores porque están incrementando los precios de transporte de carga en barcos, hay demora a nivel mundial.

“Hay incremento de precios, por ello no dejarán de insistir en que lo más importante es consolidar la producción de mercancías en América; sobre esto se hablará con el gobierno de EU. Por ello es importante consolidar lo relacionado al T-MEC, pero no sólo en América del Norte, es toda América, esto requiere de una política nueva en lo económico y en lo comercial, para que no haya desbalances porque está creciendo Asia”, indicó.