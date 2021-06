Lamenta AMLO falta de difusión de consulta para juzgar a expresidentes

Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los medios de comunicación estén callados respecto a la consulta para juzgar a los expresidentes, por lo que pidió al pueblo exigir al INE que se instale un mayor número de casillas.

El jefe del Ejecutivo pidió a la ciudadanía promover la consulta a realizarse el próximo domingo 1 de agosto, ya que “los medios de comunicación y los conservadores no lo van a hacer”.

“De todas formas hay que promoverla, los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos de intereses creados, con honrosas excepciones; no les conviene como se dice coloquialmente, no dicen nada porque no les conviene”, argumentó.