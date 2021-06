Se sigue cayendo el metro; Slim apoyaría en reparación

Redacción

En la Línea 2 del metro de la Ciudad de México, en el puente peatonal que conecta con la estación Villa de Cortés, un plafón se desprendió y dañó dos automóviles, sin causar daños a personas, informó ayer el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El incidente ocurrió cerca de las 10:00 horas sobre Calzada de Tlalpan, indicó el organismo.

El STC informó que su área jurídica tomó conocimiento y la empresa desarrolladora se hará cargo de los daños a los vehículos.

SLIM APOYARÍA EN REHABILITACIÓN

Durante su conferencia conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer detalles sobre la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el empresario Carlos Slim, la cual llevó a cabo el martes en Palacio Nacional en donde se destacó la “voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro”.

“Hay deseos de ayudar de participar de todos, no es ‘vámonos al pleito, hicimos bien la obra y aquí está prueba, nos recibió la obra’ (…) No es ‘vamos al litigio’, no está así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad”, resaltó.