Destaca AMLO voluntad de empresas en rehabilitación de L-12

Reunión con Slim y Sheinbaum fue para analizar L-12, informa mandatario

Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay voluntad del empresario Carlos Slim de participar en la rehabilitación de la Línea 12 del Sistema Colectivo del Metro “los más pronto posible”, y refirió que «la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas».

Señaló que no dejarán la investigación judicial y agregó que eso corresponde a las fiscalías, en el que se incluye la atención a los familiares de las víctimas.

Indicó que a las Fiscalías son los responsables que repare el daño y que se castigue a los responsables.

«No creo yo que nadie actúe consiente de que sus actos van a ocasionar las pérdidas de vidas. En estos casos», declaró el Jefe del Ejecutivo.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dio a conocer detalles sobre la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el empresario Carlos Slim, la cual llevó a cabo el martes por la tarde en Palacio Nacional en donde se destacó la “voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro”.

“Hay deseos de ayudar de participar de todos, no es ‘vámonos al pleito, hicimos bien la obra y aquí está prueba, nos recibió la obra’ (…) No es ‘vamos al litigio’, no está así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad”, resaltó.

Apuntó que está siendo el conciliador entre el Gobierno capitalino y las empresas que fueron parte de la construcción de la Línea 12, la cual colapsó el pasado 3 de mayo.

El presidente López Obrador reveló que tiene algunas diferencias con Slim, considerado uno de los hombres más ricos de México, pero le reconoció su institucionalidad para con la autoridad.

“Yo siempre he dicho que tengo diferencia, no crean que todo son coincidencia, con Carlos Slim. Pero le reconozco que es un hombre institucional, y que tiene una dimensión social de ayuda, y no juegan a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida”, enfatizó.

Datos

El 3 de mayo por la noche, un tramo elevado de la estación Olivos de la línea 12 del metro en la alcaldía Tláhuac, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

Murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas.