Descartan periodo para reformas constitucionales

Con la recomposición de la Congreso, sería inviable discutir ajustes a la Carta Magna respecto al INE, la Guardia Nacional y la CFE, asegura el coordinador de senadores del PAN

Raúl Ríos

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al menos tres reformas constitucionales.

Aunque no expuso fecha en que las turnará al Poder Legislativo, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN descartó que en estos meses se presenten modificaciones de este calado.

En este sentido, Rementería del Puerto afirmó que no están en condiciones, como lo han manifestado otros grupos parlamentarios, de convocar a un periodo extraordinario.

“No estamos en condiciones en este momento de ir a un periodo extraordinario. Esto tendría que ser en todo caso en el periodo ordinario.Yo lo he platicado con otros grupos parlamentarios y están en la misma”, declaró.

Aunque el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha manifestado que buscará los votos de la oposición para impulsar dichas reformas, el legislador panista planteó que desconoce los alcances de las reformas constitucionales propuestas.

El senador, quien representa al estado de Veracruz, dijo conocer únicamente los títulos de las reformas: Electoral, Regulación del Cannabis, Sistema Nacional de Cuidados, Red Eléctrica Nacional Integrada, Guardia Nacional y Mecanismos de Rendición de Cuentas de Órganos Constitucionales Autónomos.

“Él (Ricardo Monreal) está en todo su derecho de buscar los votos. Lo cierto es que hasta este momento no hemos hablado de eso. Hay una reunión convocada (hoy viernes) para la Junta de Coordinación Política; lo cierto es que no conocemos, hasta este momento cuál es la propuesta. Me refiero a cuáles son los alcances, hablan de dos o tres temas, incluso los que mencionó el presidente, pero no se dice cómo», indicó.

En este sentido, agregó que la aprobación de estos temas no se debe resolver obligatoriamente antes del 1 de septiembre, ya que habrá una nueva conformación en las cámaras.

“Ninguna de esos temas (reformas constitucionales) se tiene que resolver obligadamente antes del 1 de septiembre. ¿Cuál es el sentido si ya vamos a tener una nueva conformación? Ya están electos los diputados”, señaló.