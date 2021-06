Asunto de Estado el caso Ayotzinapa: AMLO

Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal de Ayotzinapa, se trata de un asunto de estado y por ello participan la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que han habido avances importantes en el caso y que ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, y aseguró que “nada va a impedir que haya justicia” para las familias.

“Ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no nos queremos precipitar, es un asunto muy serio que amerita ser tratado con profesionalismo”, dijo.