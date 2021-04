Que siempre sí se vacunará AMLO contra COVID-19

Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se vacunará contra la COVID-19 dentro de unos 15 o 20 días, fecha que coincidirá con la finalización de vacunación a adultos mayores.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que volvió a consultar a los médicos sobre la necesidad de vacunarse luego de haber padecido de Coronavirus.

Explicó que dará el ejemplo para que la ciudadanía confié y también se vacune contra la COVID-19.

Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días. (…) sobre todo para que los que tuvieron COVID-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar”, indicó.